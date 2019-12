Back Button Attachment PS4: record di visualizzazioni per il trailer, superato Fortnite

Qualche giorno fa è arrivato a sorpresa il trailer d'annuncio del Back Button Attachment per PlayStation 4, l'accessorio che aggiunge due tasti sul retro del DualShock 4 in maniera semplice e veloce. A poche ore dal debutto del filmato su YouTube si può già parlare di successo per il particolare gadget.

Il numero di visualizzazioni del trailer ha infatti superato le 3,3 milioni, raggiungendo persino il celebre filmato dell'evento crossover Fortnite X Star Wars che lo scorso sabato ha calamitato l'attenzione di tutti, dal momento che è stato mostrato in esclusiva un filmato inedito di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker. Sembra quindi che siano in tantissimi a desiderare un accessorio simile da montare sul proprio controller, così da avere sempre a disposizione due comodi tasti aggiuntivi che rendono la periferica molto simile a quelle molto più costose e non alla portata di tutti.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che il Back Button Attachment sarà compatibile con tutti i titoli PlayStation 4 e PlayStation VR e arriverà in Italia il prossimo 14 febbraio 2020 al prezzo di 39,99 euro.

Sapevate che ad aggiudicarsi il titolo di Game of the Year 2019 sul PlayStation Blog è stato proprio Death Stranding?