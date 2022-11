Black Clover Mobile, Rise of the Wizard King è il titolo ufficiale: posticipo per il gioco

A distanza di quasi un anno dall'annuncio di Black Clover Mobile, il team di sviluppo di Vic Game Studios e il publisher Pearl Abyss ne svelano il titolo ufficiale.

Gli autori della produzione hanno infatti confermato che il gioco per smartphone verrà presentato al pubblico come Black Clover Mobile: Rise of the Wizard King. Originariamente atteso in Giappone nel corso di quest'anno, il titolo è stato però oggetto di un importante rinvio. Gli autori di Vic Game Studios, in particolare, hanno confermato un posticipo per il gioco, che non riuscirà a divenire disponibile entro la fine del 2022. Al contrario, l'avventura sarà pubblicata durante la prima metà del 2023, in una data ancora non meglio precisata.



Black Clover Mobile: Rise of the Wizard King sarà distribuito in formato free to play e sarà dunque accessibile in maniera completamente gratuita. Confermata però la presenza di un sistema di microtransazioni, con la possibilità di effettuare acquisti in-app. Ispirato alla serie manga e anime realizzata da Yuki Tabata, Black Clover: Rise of the Wizard King sarà presto protagonista di una serie di sessioni di Beta chiusa, in vista del successivo lancio del gioco mobile.



In attesa di maggiori dettagli, potete consultare la nostra anteprima dedicata a Black Clover Mobile, a cura di Antonello "Kirito" Bello.