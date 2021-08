Back to School: le nuove offerte gaming Mediaworld e Expert con Xbox Game Pass in regalo

Sono online le offerte Back to School di Expert e Mediaworld che coinvolgono anche il mondo del gaming grazie ad una selezione di prodotti in sconto tra cui PC e notebook da gaming, accessori, giochi e abbonamenti.

Il volantino Mediaworld Back to School presenta varie offerte sui monitor delle migliori marche (Samsung, Omen by HP, MSI), ma non solo perchè troviamo anche PC desktop e portatili di fascia medio alta equipaggiati con GPU GeForce RTX e processore Intel Core i5/i7, in tutti i casi con abbonamento Xbox Game Pass in regalo. E ancora, sconti su sedie gaming, tastiere, mouse e cuffie.

Siete alla ricerca di una nuova console da gioco? In questo caso la scelta passa da Nintendo Switch, in offerta a 299.99 euro sul sito di Mediaworld. In sconto anche il Game & Watch Super Mario Bros (34.99 euro), Ring Fit Adventure (69.99 euro) e il bundle Animal Crossing New Horizons + 51 Giochi Classici a 74,99 euro.

Offerte Back to School anche da Expert: acquistando un notebook in evidenza tra quelli selezionati riceverete in regalo l'abbonamento annuale a Microsoft 365 Personal e 3 mesi di Game Pass Ultimate. Tutte le offerte sono valide solamente per un periodo di tempo limitato e solo online salvo dove specificato diversamente.