Back to School offerte: diari Fortnite, zaino Minecraft e tanti altri articoli da GSZ

Anche GameStopZing celebra il ritorno sui banchi di scuola con le nuove offerte Back to School, proponendo una selezione di prodotti e accessori per affrontare al meglio la nuova stagione scolastica in compagnia dei propri eroi preferiti.

Sul sito di GameStopZing trovate tanti prodotti Back to School in sconto, tra gli articoli disponibili segnaliamo il diario di Fortnite nell varianti Lama e Camouflage al prezzo di 13.50 euro, lo zaino Fortnite Victory Royale a 17.98 euro, l'astuccio Fortnite Victory Royale costa invece 19.98 euro mentre le sacche Peely e Camouflage costano 17.98 euro uno.

Disponibili anche gli astucci Fortnite Peely e Cmouflage, il diario Minecraft 2021/2022 dodici mesi nelle versioni Zombie e Creeper, zaino e astuccio Minecraft Creeper, astuccio de La Casa di Carta e lo zainetto Mini Fortnite Panda, oltre alla variante Ender Dragon. Questa è solamente la prima ondata di prodotti Back to School targati GameStopZing, a settembre la catena metterà in vendita tanti altri articoli dedicati alle serie più celebri e amate, da Fortnite a Minecraft, passando per Super Mario e Dragon Ball.

Nel frattempo potete consultare il volantone GameStopZing di agosto con sconti e offerte su console, videogiochi, accessori, gadget, action figure e statuine, merchandising, giochi da tavolo e di carte.