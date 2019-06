Back to the 80's - The Games: i giochi Nintendo Game&Watch tornano in vita su iPhone

Back to the 80's - The Games è un progetto avviato dallo sviluppatore indipendente Mauro Colombo che mira a riportare in auge su iPhone e iPad gli storici titoli elettronici Nintendo Game & Watch, prodotti dalla casa di Kyoto tra il 1980 e il 1991.

Lo sviluppatore italiano, in ogni caso, si è spinto oltre: non solo ha aggiornato alcuni classici del passato per renderli fruibili al pubblico moderno, ma ne ha anche creati alcuni di suo pugno. Il suo obiettivo è quello di trasmettere la sensazione di avere fra le mani quelle piccole vecchie console, mantenendo intatti gli effetti dei cristalli liquidi e il suono basilare.

Ad oggi sono ben sette i giochi realizzati, tutti acquistabili su Apple App Store al prezzo di 2,29 euro l'uno. Stiamo parlando di:

The Warehouse Job

Piero's Cement Plant

West Frontier

Fire Dept 80

Chef's Son

Bowling Boy

Circus Traning

I primi cinque sono dei classici, mentre i rimanenti due sono completamente nuovi. Di Piero's Cement Plant e Fire Dept 80 sono anche disponibili le versioni Lite gratuite, testabili liberamente prima dell'eventuale acquisto della'edizione completa. Se il progetto Back to the 80's - The Games vi ha incuriositi, allora vi rimandiamo alla pagina Facebook ufficiale per rimanere aggiornati su tutte le novità. Tutti i giochi sono disponibili all'acquisto a questo indirizzo.