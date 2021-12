Backbone 2 è ufficiale, arriverà il prossimo anno e sarà 'più gay'

Nel corso della serata è arrivata una buona notizia per tutti coloro i quali hanno apprezzato il primo Backbone, dal momento che un nuovo capitolo è attualmente in sviluppo e la sua uscita non sembra essere così lontana.

L'annuncio di Backbone 2 è stato fatto attraverso la pubblicazione di un brevissimo teaser che, purtroppo, non permette di intuire alcun tipo di dettaglio sul titolo, la cui data di lancio specifica non è stata confermata sebbene sia certa la sua uscita nel corso del prossimo anno.

Ecco di seguito il messaggio che gli sviluppatori hanno condiviso su Twitter:

"Al momento non ci è possibile specificare se si tratti di un sequel, di un prequel o di un racing game, ma tenete in considerazione che sarà più gay."

Non è molto chiaro quale sia il significato di questo post, ma è molto probabile che sia un riferimento a qualche personaggio del gioco. Ad accompagnare il messaggio troviamo anche un'immagine tramite la quale EggNut, ovvero il team di sviluppo, ha confermato la presenza di anatre nel gioco.

Per chi non lo sapesse, il primo Backbone è un'avventura noir ambientata in un mondo nel quale vivono esclusivamente animali antropomorfi e lo stesso protagonista è un procione che nella vita fa l'investigatore.