Backbone One: PlayStation ha il suo controller iOS ufficiale, ecco il video di annuncio

I rappresentanti di Sony Interactive Entertainment presentano ufficialmente Backbone One, un controller su licenza ufficiale PlayStation da poter utilizzare su sistemi iOS per accedere alla propria libreria di giochi PS4 e PS5 tramite PS Remote Play.

Con un intervento pubblicato da Maneet Khaira sulle pagine del PS Blog, il CEO di Backbone spiega che il Backbone One - PlayStation Edition è stato realizato in collaborazione con il team di progettisti di Sony per garantirne il massimo livello di affidabilità e integrazione con l'ecosistema della famiglia di console PlayStation.

Il pad, con design pensato per potervi "agganciare" il proprio iPhone, propone colori, materiali e finiture ispirati al DualSense di PS5, ivi compresi i tasti frontali trasparenti e l'aspetto distintivo. L'utilizzo del nuovo controller di Backbone, ovviamente, non è limitato alla sola funzione di PS Remote Play ma è esteso ad un ampio catalogo di videogiochi su App Store, come Genshin Impact, Call of Duty Mobile e Fantasian.

Il supporto ufficiale garantito da Sony consentirà ai possessori del Backbone One di accedere all'app Backbone per vivere un'esperienza PlayStation personalizzata, con glifi e icone a tema studiate per facilitare l'accesso al proprio catalogo di giochi in streaming tramite PS Remote Play. Il lancio di Backbone One PlayStation Edition è previsto nel corso dei prossimi mesi in Italia, Stati Uniti, Messico, Australia, Nuova Zelanda, Germania, Spagna, Francia, Svezia, Paesi Bassi e Regno Unito.