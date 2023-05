Backbone One PlayStation Edition: il controller mobile Sony arriva su Android

Le recenti ambizioni di crescita di Sony nel settore mobile trovano riscontro in un rinnovato impegno nella diffusione di Backbone One - PlayStation Edition.

Dopo la presentazione a sorpresa datata luglio 2022, Sony rilancia infatti il device con un interessante annuncio. Con Backbone One - PlayStation Edition già disponibile per device iOS, Sony conferma l'avvio ufficiale della distribuzione di una versione dell'hardware compatibile con l'ecosistema Android. Già disponibile negli store internazionali, Backbone One - PlayStation Edition è acquistabile anche in Italia, dove è proposto a un prezzo di listino di 119,99 euro.



Come potete notare dall'immagine in apertura, così come per la versione iOS, anche in questo caso il design del device è ispirato a quello di DualSense, con un'estetica coordinata a quanto proposto da PlayStation 5. Grazie all'ingresso cuffie da 3,5 mm, Backbone One è inoltre compatibile con diversi headset, incluso il set ufficiale Sony 3D Pulse.

Per poter iniziare a utilizzare il controller in associazione a PS Remote Play è necessario aggiornare l'applicazione tramite Google Play. Oltre a un'esperienza di gioco associata ai titoli PS5, Backbone One - PlayStation Edition è compatibile anche con tutti i giochi mobile presenti su Google Play e App Store e che supportano un controller, da Call of Duty: Mobile a Fortnite: Battaglia Reale.