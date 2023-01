Backfirewall: il puzzle platform sugli smartphone buggati ha una data su PC e console

Se siete riusciti a superare le sfide del Mainframe di Recompile, preparatevi a risolvere i bug degli smartphone impazziti di Backfirewall, un insolito puzzle platform che cala i giocatori nel sistema operativo di un telefono impallato.

La nuova esperienza in soggettiva firmata da Naraven Games e prodotta da All In! Games sprona infatti gli appassionati di platform ad assumere il controllo di un improbabile assistente degli aggiornamenti virtuale del sistema operativo di uno smartphone che non vuole saperne di riavviarsi.

Il titolo assume i contorni di una 'tragicommedia interattiva' da vivere esplorando le diverse parti del telefono per salvare il sistema operativo chiacchierone OS9 dalla cancellazione. Ogni scenario virtuale comprende numerosi puzzle, ciascuno dei quali coinvolgerà l'utente in attività tanto varie da comprendere, ad esempio, delle feste in night club ricostruite per controllare gli errori fatali nella RAM o lunghe chiacchierate con la burocrazia che controlla il traffico dati del Wi-Fi.

Nel corso dell'avventura sarà quindi possibile dare la caccia ai bug o crearne di nuovi: i più curiosi potranno persino spettegolare con i programmi più eccentrici e ascoltare le storie raccontate dalla trascurata app Salute, dalla sfacciata Foto e dall'insicuro Social Media F.

Il lancio di Backfirewall è previsto per il 30 gennaio su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. In calce e in cima alla notizia trovate il video gameplay e la galleria immagini.