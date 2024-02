Backlog nei videogiochi: che cosa vuol dire questo particolare termine?

Ogni volta che arriva un nuovo videogioco di successo o vengono proposti titoli in forte sconto, c'è sempre qualcuno che parla del backlog. Ma cosa significa questo termine che viene utilizzato tanto di frequente dagli appassionati del mondo videoludico?

Quando si parla di backlog in relazione ai videogiochi, si fa riferimento a tutti quei titoli che sono stati acquistati in versione fisica o digitale e che, per un motivo o per un altro, non sono mai stati completati per dare spazio ad altri giochi comprati successivamente. In sostanza, ci stiamo riferendo alla pila infinita di giochi di cui buona parte dei videogiocatori continua a rimandare il completamento, il tutto mentre il loro numero aumenta progressivamente a causa di ulteriori acquisti.

Ora conoscete quindi il significato di backlog e la prossima volta che qualcuno tirerà in ballo l'argomento potrete parlare dell'infinito numero dei giochi presenti nella vostra collezione che dovete ancora recuperare dopo anni dall'acquisto o dal riscatto gratuito (come i titoli regalati settimanalmente sull'Epic Games Store).

