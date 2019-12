Il backstage della lavorazione del trailer di The Legend of Zelda Breath of the Wild 2

Allo scorso E3 Nintendo ha annunciato il sequel di The Legend of Zelda Breath of the Wild (ancora privo di un titolo ufficiale), nelle scorse ore la casa di Kyoto ha aggiornato la sezione lavoro del proprio sito web inserendo alcune immagini del dietro le quinte del trailer mostrato proprio alla fiera di Los Angeles.

Nintendo sta cercando personale da inserire nel team al lavoro su The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 e per farlo ha pubblicato alcune immagini che mostrano varie scene tratte dalle sessioni di motion capture e della realizzazione del video pubblicato la scorsa estate.

Non si tratta, come già detto, di un collage di immagini caricato per riportare l'attenzione sul gioco bensì di materiale dedicato a programmatori, grafici, designer e creativi in generale che siano interessati a far parte del team al lavoro su questo ambizioso progetto.

Secondo alcuni rumor, The Legend of Zelda Breath of the Darkness potrebbe uscire alla fine del 2020 insieme a Nintendo Switch PRO oppure nei primi mesi del 2021, una finestra di lancio non sembra essere ancora stata delineata, quel che è certo è che ad oggi il gioco non è stato mostrato al pubblico se non con il teaser dell'E3, l'attesa sembra ancora lunga.