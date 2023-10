Bad Bunny sale sul ring di WWE 2K23 con un'edizione speciale a lui dedicata

Dopo l'espansione con Revel with Wyatt, il ring di WWE 2K23 si allarga per fare spazio alla nuova versione di Bad Bunny, che introduce tanti nuovi contenuti.

WWE 2K23 Bad Bunny Edition vede come protagonista uno degli artisti più ascoltati nel 2022, Bad Bunny, il cantante premiato da Billboard come artista dell’anno, nonché grande fan della WWE. Disponibile da oggi, questa edizione speciale arricchirà il gioco di wrestling targato 2K con il WWE 2K23 Icon Edition e il Bad Bunny Superstar Pack.

La prima introduce contenuti come Bad Bunny in qualità di personaggio giocabile e la sua carta La mia Fazione di livello Rubino (e numerosi altri pacchetti di carte), il prototipo della prima versione del personaggio di John Cena (di cui impazza l'Action Figure) e un mega-boost per La mia Ascesa.

Il secondo, invece, presenta una nuova versione giocabile di Bad Bunny con le scarpe da wrestling Adidas Tech Fall 2.0 e l'abbigliamento indossato durante il Backlash 2023. Inoltre, conterrà ulteriori chicche, come 15.000 VC e una targhetta di Bad Bunny per La mia Fazione.

C'è la possibilità di acquistare singolarmente il Bad Bunny Superstar Bundle o, in alternativa, il Bad Bunny Bundle che include:

WWE 2K23 Cross-Gen Standard Edition

Bad Bunny Superstar Pack

Bad Bunny Bonus Pack

32.500 VC

Vi ricordiamo che è necessario possedere la versione base di WWE 2K23 per poter utilizzare i contenuti del Bad Bunny Superstar Pack.