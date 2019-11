Bad North è gratis su Epic Store: annunciato il prossimo gioco PC in regalo

In coincidenza del consueto aggiornamento settimanale dell'Epic Store, i curatori del negozio digitale di Epic Games aggiornano l'offerta sui giochi in regalo per invitarci a scaricare in via del tutto gratuita la versione PC di Bad North Jotunn Edition.

Sviluppato dagli autori svedesi di Plausible Concept con la partecipazione del publisher Raw Fury, Bad North è uno strategico in tempo reale che ci pone al comando dei cavalieri a difesa di un arcipelago razziato da ondate di Vichinghi. Per avere la meglio sugli invasori, dovremo studiare le tattiche più incisive e ricercare le tecnologie belliche più adatte a fronteggiare questa marea umana, il tutto cercando di gestire le esigue risorse economiche delle diverse isole del proprio arcipelago.

Il download gratuito di Bad North Jotunn Edition è disponibile da oggi, giovedì 21 novembre, e lo sarà fino a venerdì 29 novembre. Una volta riscattata una copia attraverso il proprio account, il gioco sarà nostro per sempre e non avrà alcun tipo di scadenza. Al termine dell'iniziativa legata all'RTS in salsa vichinga di Plausibile Concept assisteremo all'ingresso, nella sezione dei giochi in regalo dell'Epic Games Store, di un altro grande titolo.

Stiamo parlando di Rayman Legends, il folle platform a scorrimento di Ubisoft con più di 100 mappe interamente disegnate a mano, ciascuna con sfide, trappole e pericoli da superare sia da soli che in compagnia dei propri amici. In calce all'articolo trovate il link da cui è possibile effettuare il download gratis di Bad North Jotunn Edition una volta connessi al proprio account Epic Store.