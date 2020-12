Bad Robot Games: il Lead Designer di Left 4 Dead svilupperà un titolo tripla A nextgen

I rappresentanti della divisione videoludica di Bad Robot, la casa di produzione cinematografica fondata da J.J. Abrams, annunciano di aver affidato a Michael Booth, il Lead Designer di Left 4 Dead, l'incarico di realizzare un gioco nextgen ad alto budget per PC e console.

A occuparsi di questo progetto sarà Bad Robot Games Studio, la nuova realtà fondata da Bad Robot e affidata direttamente a Booth per consentirgli di avviare le assunzioni del personale necessario a dare forma a questo titolo tripla A e di concretizzare, così facendo, la propria visione nextgen.

Con la guida del veterano dell'industria videoludica, il nuovo studio di Bad Robot Games collaborerà con i reparti cinematografici e televisivi della compagnia per creare quello che viene descritto come un gioco "tripla A, cooperativo e dall'esperienza cinematografica, con un approccio completamente integrato alla costruzione di un mondo cross-mediale che sappia fondere, artisti, aree di competenza e prospettive in tutti i settori dell'intrattenimento".

In questi anni, il supporto garantito da J.J. Abrams all'etichetta di Bad Robot ha consentito alla compagnia di realizzare l'ultima trilogia cinematografica di Star Trek, kolossal come Star Wars L'Ascesa di Skywalker o Mission Impossible Fallout e serie TV come Westworld, per tacere dei successi ottenuti all'esordio della compagnia con le serie culto di Alias e Lost.