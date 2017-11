BadLand Games donerà il 75% delle quote di vendita per le cure del figlio di Tom

, publisher del metroidvania, ha annunciato che donerà il 75% delle quote di vendita del titolo a favore di uno speciale fondo che sosterrà le spese mediche necessarie per Alastair, figlio di Tom Happ.

Alastair nacque sano, ma a causa di un trattamento per itterizia non riuscito quando aveva pochi giorni è ora affetto da una patologia chiamata kernittero, che sfortunatamente ha causato al figlio di Happ la perdita di gran parte delle sue funzioni motorie e dell'udito.

In seguito ad essere stati scelti da Tom Happ come publisher, BadLand Games ha deciso di donare il 75% del ricavato delle vendite di Axiom Verge per un fondo destinato a sostenere le spese mediche di Alastair. Axiom Verge: Mutliverse Edition è disponibile da ieri, 21 novembre, su PlayStation 4, PlayStation Vita, Wii U e Nintendo Switch.