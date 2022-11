Bae Sang Hyun minacciato di morte per aver dato 6/10 a God of War Ragnarok

Una brutta storia arriva dalla Corea, dove lo scrittore, produttore e direttore Bae Sang Hyun è stato ospitato sulle pagine di IGN Korea con la sua recensione di God of War Ragnarok. Bae Sang Hyun ha dato un voto di 6/10 al gioco di Santa Monica Studios, attirandosi purtroppo l'odio di una certa frangia di pubblico.

L'autore della recensione non parla di un gioco brutto ma sottolinea come alla lunga Ragnarok potrebbe diventare ripetitivo, non potendo contare sulle innovazioni che hanno reso grande il precedente episodio della saga, inoltre ha valutato con toni negativi l'evoluzione del rapporto tra Kratos e Atreus.

Lo scrittore è intervenuto su Twitter per difendere il suo punto di vista, spiegando come la sua sia una semplice opinione personale che non deve necessariamente essere condivisa da tutti, si può discutere del basso voto ma a patto chiaramente di non mancare di rispetto alla persona. In questo caso sembra però che alcuni giocatori proprio non abbiano alcuna intenzione di rispettare Bae, tanto da minacciarlo di morte nei commenti o di "picchiarlo così che non osi più scrivere queste cose."

Bae Sang Hyun ha spiegato inoltre come la traduzione inglese del pezzo abbia contribuito a rendere alcuni termini troppo duri e invitando i giocatori a recuperare una traduzione autonoma dell'articolo pubblicato in lingua coreana su IGN Korea. Infine, ribadisce Hyun "la mia opinione non dovrebbe in alcun modo impedirvi di giocare a God of War Ragnarok per farvi una idea personale sul gioco."