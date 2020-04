BAFTA Game Awards: The Last of Us eletto miglior gioco degli ultimi 12 anni

In attesa delle nuove premiazioni della British Academy of Film and Television Arts (BAFTA), l'account Twitter dell'iniziativa ha dato il via ad una simpatica votazione per gli utenti, i quali sono stati chiamati a decidere il miglior gioco degli ultimi 12 anni.

A scontrarsi ci sono stati alcuni dei migliori titoli di sempre, tra i quali troviamo Batman Arkham Asylum, Portal 2, Bioshock e Super Mario Galaxy. Ad aggiudicarsi il premio finale è stato però The Last of Us, secondo titolo Naughty Dog presente tra i giochi dell'elenco (anche Uncharted 4 era tra i titoli del lungo elenco). La vittoria non è stata delle più semplici, dal momento che lo scontro finale è stato con il reboot di God of War per PlayStation 4, ma i circa 37.000 utenti che hanno partecipato al sondaggio hanno voluto che fosse il titolo con protagonisti Joel ed Ellie ad avere la meglio.

Vi ricordiamo che proprio nel corso della serata di ieri vi abbiamo parlato di come Sony non avesse previsto il successo di The Last of Us e a confermarlo è stato un vecchio report finanziario emerso in rete solo di recente. A proposito di votazioni, qualche settimana fa The Last of Us è stato eletto miglio gioco del decennio su Metacritic.