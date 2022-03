BAFTA Games Awards 2022: It Takes Two e Deathloop tra i nominati per il GOTY

Anche quest'anno si avvicina il momento delle premiazioni dei BAFTA Games Awards, cerimonia durante la quale saranno premiati i migliori giochi degli ultimi mesi. Gli organizzatori dell'evento hanno ora comunicato i nomi dei titoli che andranno a contendersi il premio più ambito, ovvero quello di Game of the Year.

Sono in tutto sei i videogiochi in lizza per il riconoscimento di Gioco dell'Anno: Chicory A Colorful Tale, Deathloop, It Takes Two, Metroid Dread, The Forgotten City e Unpacking. Questo elenco è stato stilato da un team di esperti nel settore videoludico, con ogni membro della giuria incaricato di scegliere sei giochi che "sono entrati maggiormente in risonanza con i giocatori di tutto il mondo, e che hanno saputo divertirli e catturare la loro immaginazione".



It Takes Two di Hazelight ha già ottenuto diversi premi GOTY, incluso quello più prestigioso consegnato ai Game Awards di dicembre. Il gioco segue le avventure della coppia infelicemente sposata costituita da Cody e May, che si ritrovano intrappolati nei corpi di due bambole realizzate dalla propria figlia.

I principali avversari del peculiare titolo diretto da Josef Fares rispondono sicuramente ai nomi di Deathloop, l'innovativo immersive sim di Arkane, e Metroid Dread, che ha saputo donare nuova linfa vitale alle serie Nintendo. Non sono però da sottovalutare The Forgotten City, Chicory A Colorful Tale e Unpacking, ovvero delle produzioni che, seppur di minor richiamo, hanno saputo sorprendere utenza e critica.



Le votazioni per il BAFTA Game of the Year saranno aperte più avanti nel corso della giornata presso questo indirizzo, e rimarranno disponibili fino alle ore 19:00 del primo aprile. Il vincitore sarà annunciato durante la premiazione che si terrà il 7 aprile.