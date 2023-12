BAFTA Games Awards 2024: Baldur's Gate e Alan Wake 2 tra i più citati

Baldur's Gate 3 e Alan Wake 2 hanno fatto il pieno di citazioni ai BAFTA Games Awards 2024, nello specifico il gioco di Larian è stato citato ben 15 volte mentre Alan Wake II 14, in attesa delle nomination che si terranno all'inizio del prossimo anno.

Marvel's Spider-Man 2 è stato citato nelle liste per un totale di dieci volte, Hogwarts Legacy nove, Final Fantasy 16 otto e altrettante citazioni sono toccate a The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.



Nella lista dei potenziali candidati al GOTY troviamo anche Super Mario Bros Wonder, Star Wars Jedi Survivor e Dave The Diver. Particolarmente ricca anche la lista dei possibili titoli candidati al premio di miglior gioco sviluppato in UK tra cui Dead Island 1, F1 23 e Football Manager 2024.

Miglior gioco 2023

Alan Wake 2

Baldur's Gate 3

Cocoon

Dave The Diver

Dredge

Hogwarts Legacy

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom

Marvel’s Spider-Man 2

Star Wars Jedi Survivor

Super Mario Bros Wonder

Miglior gioco UK 2023

Cassette Beasts

Dead Island 2

Disney Illusion Island

EA Sports WRC

F1 23

Football Manager 2024

The Texas Chain Saw Massacre

Tron Identity

Viewfinder

Warhammer Age of Sigmar Realms of Ruin