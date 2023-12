BAFTA Games Awards 2024: Baldur's Gate e Alan Wake 2 fanno il pieno di nomination

Baldur's Gate 3 e Alan Wake 2 hanno fatto il pieno di nomination ai BAFTA Games Awards 2024, nello specifico il gioco di Larian è stato nominato in 15 diverse categorie mentre Alan Wake II in 14. Seguirà poi una prima scrematura a gennaio con le nomination definitive.

Marvel's Spider-Man 2 è stato nominato in dieci categorie, Hogwarts Legacy in nove, Final Fantasy 16 in otto e altrettante nomination sono toccate a The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.

Best Game

Alan Wake 2

Baldur’s Gate 3

Cocoon

Dave the Diver

Dredge

Hogwarts Legacy

The Legend of Zelda Tears of the Kingdom

Marvel’s Spider-Man 2

Star Wars Jedi Survivor

Super Mario Bros Wonder

Best UK Game

Cassette Beasts

Dead Island 2

Disney Illusion Island

EA Sports WRC

F1 23

Football Manager 2024

The Texas Chain Saw Massacre

Tron Identity

Viewfinder

Warhammer Age of Sigmar Realms of Ruin

Performer in a leading role

Amelia Tyler - Narrator in Baldur’s Gate 3

Ben Starr - Clive Rosfield in Final Fantasy XVI

Cameron Monaghan - Cal Kestis in Star Wars Jedi: Survivor

Ilkka Villi - Alan Wake (Live Action + Mocap) in Alan Wake 2

Matthew Porretta - Alan Wake (Voice) in Alan Wake 2

Melanie Liburd - Saga Anderson in Alan Wake 2

Nadji Jeter - Miles Morales in Marvel’s Spider-Man 2

Neil Newbon - Astarion in Baldur’s Gate 3

Samantha Béart - Karlach in Baldur’s Gate 3

Yuri Lowenthal - Peter Parker in Marvel’s Spider-Man 2

Performer in a supporting role

Andrew Wincott - Raphael in Baldur’s Gate 3

Dave Jones as Halsin - Baldur’s Gate 3

Debra Wilson as Cere Junda - Star Wars Jedi Survivor

Idris Elba as Solomon Reed - Cyberpunk 2077

James McCaffrey - Alex Casey in Alan Wake 2

Martti Suosalo - Ahti in Alan Wake 2

Ralph Ineson - Cidolfus Cid Telamon in Final Fantasy XVI

Sam Lake - Alex Casey (Live Action + Mocap) in Alan Wake 2

Tony Todd - Venom in Marvel’s Spider-Man 2

Tracey Wiles - Jaheira in Baldur’s Gate 3

Riuscirà Baldur's Gate 3 a ripetere il trionfo dei Game Awards vincendo un secondo riconoscimento come miglior gioco del 2023? Lo scopriremo all'inizio del prossimo anno.