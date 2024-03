BAFTA Games Awards 2024: incetta di nomination per Baldur's Gate, Spider-Man e Alan Wake

La British Academy of Film and Television Arts ha stilato l'elenco completo dei videogiochi in nomination ai BAFTA Games Awards 2024, la ventesima edizione del prestigioso evento che premia annualmente le migliori opere cinematografiche, televisive e interattive sfornate dall'industria dell'intrattenimento.

Lo spettacolo che si terrà tra poche settimane nella cornice londinese del Queen Elizabeth Hall di Southbank Centre, e che sarà trasmessa in streaming in tutto il mondo su YouTube, Twitch e X, farà da sfondo a una cerimonia che decreterà i migliori videogiochi del 2023.

Dall'elenco dei 40 giochi in nomination nelle 17 categorie di premi del BAFTA Games Awards 2024 spiccano i nomi di Baldur's Gate 3, Marvel's Spider-Man 2 e Alan Wake 2: il GDR strategico di Larian, l'avventura free roaming di Insomniac e il survival horror di Remedy conquistano la scena rispettivamente con 10, 9 e 8 nomination. Più staccati dal terzetto di titoli maggiormente nominati troviamo The Legend of Zelda Tears of the Kingdom e Star Wars Jedi Survivor, entrambi a 6 candidature, seguiti da Hi-Fi Rush e Dave the Diver con 5 nomination ciascuno.

Per quanto concerne la sfida per la conquista del premio Game of the Year, si prospetta una battaglia serrata tra Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Dave the Diver, Zelda Tears of the Kingdom, Marvel's Spider-Man 2 e Super Mario Bros. Wonder. Qualora foste interessati, sulle pagine del sito ufficiale di BAFTA trovate l'elenco completo dei giochi candidati nelle 17 categorie in nomination.

La cerimonia dei BAFTA Games Awards 2024 avrà ufficialmente inizio alle ore 20:00 italiane di giovedì 11 aprile.