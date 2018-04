BAFTA Games Awards: What Remains of Edith Finch è GOTY, incetta di premi per Hellblade

La cerimonia di premiazione dei BAFTA Game Awards 2018 si è conclusa poco fa. I ragazzi di Giant Sparrow hanno portato a casa la statuetta più ambita: What Remains of Edith Finch vince il riconoscimento come Gioco dell'Anno.

A sorpresa, l'indie di Giant Sparrow e Annapurna Pictures si è imposto su titoli del calibro di Assassin's Creed Origins, Horizon Zero Dawn, The Legend of Zelda Breath of the Wild, Super Mario Odyssey e Hellblade: Senua's Sacrifice.

Di seguito, potete leggere la lista completa dei vincitori nelle rispettive categorie:

Miglior Gioco: What Remains of Edith Finch

Miglior Direzione Artistica: Hellblade: Senua’s Sacrifice

Miglior Comparto Audio: Hellblade: Senua’s Sacrifice

Miglior Gioco Britannico: Hellblade: Senua’s Sacrifice

Miglior Gioco al Debutto: Gorogoa

Miglior Gioco in Evoluzione: Overwatch

Miglior Gioco per Famiglie: Super Mario Odyssey

Miglior Gioco che va oltre l'intrattenimento: Hellblade: Senua’s Sacrifice

Miglior Game Design: Super Mario Odyssey

Gioco più Innovativo: The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Miglior Gioco Mobile: Golf Clash

Miglior Gioco Multiplayer: Divinity Original Sin 2

Miglior Musica: Cuphead

Miglior Narrativa: Night in the Woods

Miglior IP Originale: Horizon Zero Dawn

Miglior Performer: Melina Juergens – Hellblade: Senua’s Sacrifice

Hellblade: Senua’s Sacrifice è stato l'altro grande protagonista della serata: il gioco di Ninja Theory è riuscito infatti a aggiudicarsi ben 5 statuette (Direzione artistica, Audio, Miglior Gioco Britannico, Miglior Performer). The Legend of Zelda Breath of the Wild, eletto gioco dell'anno in molte altre manifestazioni, questa volta deve "accontentarsi" del premio come Gioco più Innovativo.