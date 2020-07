Bakugan Champions of Vestroia annunciato esclusivamente per Nintendo Switch

Nel corso dello show Nintendo Threehouse di luglio, che ha presentato ai giocatori un lungo gameplay di Paper Mario, c'è stato tempo anche per l'annuncio di Bakugan: Champions of Vestroia per Nintendo Switch da parte di Warner Bros. Games.

Bakugan: Champions of Vestroia è un action GDR inedito che verrà lanciato esclusivamente su Nintendo Switch il prossimo 3 novembre. Stando a quanto rivelato, presenterà una storia originale che espanderà l'universo narrativo della serie televisiva e della linea di giocattoli. Il sistema di combattimento sarà di tipo brawling, mentre l'esperienza si snoderà lungo più di cento quest e una miriade di ambientazioni. I fan del franchise saranno felici di sapere che potranno collezionare oltre 80 Bakugan, incluso Leonidas, migliorare le loro statistiche con l'avanzare dell'avventura, assemblare il proprio team preferito, sbloccare oltre 200 abilità speciali e miglioramenti, e darsi battaglia in scontri multigiocatore online.

Potete farvi un'idea più precisa su Bakugan: Champions of Vestroia guardando il trailer dell'annuncio che abbiamo allegato in cima a questa notizia. Il gioco, ricordiamo nuovamente, verrà lanciato esclusivamente su Nintendo Switch il 3 novembre 2020.