Balan Wonderworld: il platform fantasy di Square Enix ha una data d'uscita

Gli sviluppatori di Balan Company pubblicano un video inedito di Balan Wonderworld nel corso dell'ultimo Direct Mini per svelare la data d'uscita del platform fantasy su PC, Nintendo Switch e console PlayStation e Xbox di questa e della prossima generazione.

L'avventura con cui esordirà il nuovo team di Balan Company interno a Square Enix ci proietterà in una colorata dimensione piena di segreti per farci interpretare Leo ed Emma. I due eroi potranno indossare dei costumi magici che garantiranno loro delle abilità speciali, grazie alle quali avremo la possibilità di interagire con gli elementi dello scenario in vario modo. Il nostro compito sarà quello di liberare il Wonderworld dalla minaccia di Negati, la manifestazione fisica dell'angoscia e di altre emozioni negative: per riuscire nell'impresa, dovremo perciò saltare, volare, distruggere e arrampicarci in ambienti estremamente variegati che faranno leva sulla curiosità dei fan tramite incentivi all'esplorazione.



Nel corso dell'epopea da vivere in compagnia di Leo ed Emma potremo rintracciare oltre 80 costumi e di indossarne un massimo di 3 in contemporanea. La limitazione imposta da Balan Company nel numero di capi magici indossabili sarà alla base dell'architettura ludica e contenutistica eretta dagli autori giapponesi a sostegno di una storia piena di cristalli da ottenere e di Trofei disseminati per i quadri, da rintracciare sia da soli che in cooperativa con una modalità a due giocatori.

L'uscita di Balan Wonderworld è prevista per il 26 marzo 2021 su Nintendo Switch, come pure su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series S e X. Sempre per il 26 marzo del prossimo anno è atteso il lancio su Switch dell'appena annunciato Monster Hunter Rise.