Balan Wonderworld e trigger epilettici, una scena sotto accusa: le segnalazioni

Disponibile su PC e console da quest'oggi - venerdì 26 marzo - Balan Wonderworld è una nuova produzione firmata dai creatori di Sonic e proposta al pubblico da Square Enix.

Con l'arrivo del Day One, tuttavia, il peculiare Adventure Platform è divenuto protagonista di una nuova riflessione sul rapporto tra videogiochi e soggetti fotosensibili. La redattrice Liana Ruppert, affetta da epilessia, aveva in passato portato all'attenzione di CD Projekt RED diversi trigger epilettici in Cyberpunk 2077. Una segnalazione che aveva condotto ad un rapido intervento da parte della software house polacca, tramite una patch di Cyberpunk 2077 appositamente dedicata.

Ora, la giornalista videoludica torna ad accendere i riflettori sull'importante tematica. In particolare, Liana Ruppert mette sotto accusa la boss fight conclusiva di Balan Wonderworld. Quest'ultima, riporta, includerebbe infatti un ampio numero di potenziali trigger epilettici, non solo per i soggetti sensibili, ma anche per gli utenti non affetti da tali problematiche. La visione della sequenza, racconta la Ruppert, le ha immediatamente causato l'insorgere di un attacco. Sotto accusa in particolare l'utilizzo non solo di luci intermittenti in rapida sequenza, ma anche di schegge di bianco brillante su sfondo intermittente, elemento citato come trigger particolarmente pericoloso.



In seguito alla condivisione delle sue preoccupazioni, Liana Ruppert è stata contattata da sviluppatori ed esperti di QA, che hanno confermato quanto da lei rilevato. Al momento, la redattrice è in contatto con un portavoce di Square Enix, con la software house che sta gestendo la problematica.