Balan Wonderworld: annunciato con un trailer il nuovo action targato Square Enix

Tra gli annunci del pre-show dell'evento dedicato ai giochi di Xbox Series X è stato annunciato anche il nuovo progetto di Balan Company, team di Square Enix, che prende il nome di Balan Wonderworld.

Il gioco è stato presentato con un filmato di gameplay che mostra diverse delle colorate ambientazioni che fanno da sfondo all'avventura, che non è altro che un action in terza persona con elementi platform. Com'è possibile vedere nel trailer d'annuncio, la protagonista potrà assumere diverse forme grazie ad una serie di costumi, ciascuno dei quali conferirà al personaggio dei poteri unici che le consentono di utilizzare abilità particolari nel combattimento e nell'esplorazione. Nella seconda metà del trailer è anche possibile dare una rapida occhiata alle boss fight del gioco, che ci metteranno di fronte ad enormi creature.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che il gioco dovrebbe fare il proprio debutto su Xbox One e Xbox Series X nel corso della primavera del 2021. Come potete notare dalle icone presenti alla fine del video, è inoltre ufficiale il supporto allo Smart Delivery, che permetterà ai possessori della versione digitale del gioco di giocarsi sia su Xbox One che su Xbox Series X, dove si potrà scaricare la versione ottimizzata per la console next-gen.