Balan Wonderworld: la day one patch non risolverà tutti i problemi della demo

La demo di Balan Wonderworld uscita lo scorso gennaio non è stata ben accolta dai giocatori, che hanno notato diversi problemi di natura tecnica e ludica. Sulla questione è intervenuto Noriyoshi Fujimoto, producer del titolo Square-Enix, affermando che la patch del day one risolverà alcuni limiti riscontrati, ma non tutti.

In un messaggio pubblicato sul sito di Square-Enix, Fujimoto ha parlato di quanto il team ha fatto tesoro dei feedback degli utenti sulla demo di Balan Wonderworld, confermando la prima patch pronta per il debutto del gioco: "C'è stata un'ampia portata di commenti e reazioni sulla demo, e sfortunatamente allo stato attuale dello sviluppo non è semplicemente fattibile riportare ogni singolo feedback nel gioco. Tuttavia, per offrirvi un'esperienza ludica più bilanciata, implementeremo una patch day one per il titolo completo". Nello specifico, aggiunge il producer, "la patch aggiusterà i controlli e i movimenti della telecamera, e rilbilancerà la difficoltà. Manca poco più di una settimana al debutto, pertanto spero che tutti possiate apprezzare il mondo di Wonderworld dal profondo del cuore".

Sembra quindi che alcuni dei problemi riscontrati verranno risolti in tempo per il lancio del gioco, atteso per il prossimo 26 marzo su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e Switch. Attorno al titolo c'è una certa curiosità data la presenza nel team di sviluppo di Yuji Naka e Naoto Oshima, le menti dietro Sonic The Hedgehog e Nights Into Dreams. Nel nostro provato di Balan Wonderworld potrete scoprire nel dettaglio cosa funziona, e cosa non funziona, sulla prossima produzione Square-Enix.