Balan Wonderworld: il platform dagli autori di Sonic in azione allo Square-Enix Presents

Durante lo Square-Enix Presents è stato mostrato un nuovo trailer di Balan Wonderworld, il nuovo Action/Platform firmato da Yuji Naka e Naoto Oshima, le menti dietro videogiochi storici come Sonic the Hedgehog e Nights Into Dreams. Il filmato si incentra in particolare sul multiplayer cooperativo.

Nella nuova avventura prodotta da Square-Enix due giocatori potranno costantemente interagire tra loro sfruttando le diverse abilità speciali fornite dai numerosi costumi che si potranno indossare nel corso della partita, in grado di trasformare radicalmente il look dei protagonisti. Il tutto calato all'interno di scenari variopinti e dalla forte vena fantasiosa, pieni di rompicapi da risolvere e nemici da abbattere tramite i poteri speciali combinati dei protagonisti.

Balan Wonderworld arriverà su PC, PS5, PS4, Switch, Xbox Series X/S e Xbox One a partire dal prossimo 26 marzo, sia in formato fisico che digitale. Lo scorso gennaio è stata pubblicata una demo di Balan Wonderworld che ha dato un primo assaggio del titolo sviluppato da Arzest e Balan Company, tuttavia non ben accolta dai giocatori soprattutto a causa di svariati problemi tecnici e di bilanciamento delle meccaniche di gioco. Dei feedback forniti dai giocatori ne ha parlato il producer Noriyoshi Fujimoto, confermando che la day one patch di Balan Wonderworld non risolverà tutti i problemi della demo, augurandosi comunque che il gioco venga lo stesso apprezzato dai giocatori.