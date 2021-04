Balan Wonderworld: Square-Enix rimuove la demo dagli store online

Continua a non esserci pace per Balan Wonderworld, il nuovo Platform 3D creato dagli autori di Sonic the Hedgehog disponibile da un paio di settimane e accolto con freddezza da critica e pubblico. Proprio per questo motivo Square-Enix avrebbe rimosso dagli store online la demo del gioco.

La casa giapponese lo conferma attraverso la pagina ufficiale Twitter dedicata al titolo, non specificando però i motivi ufficiali che avrebbero portato a questa decisione. Ma è lecito pensare che i pessimi risultati registrati dal gioco anche in termini di vendite abbiano avuto un peso su questa scelta. Su console la demo non è più disponibile a partire da oggi 14 aprile. Non è inoltre chiaro se i giocatori che hanno già scaricato la versione dimostrativa potranno eventualmente riscaricarla se necessario, considerato anche che la demo dava accesso a un costume speciale all'interno del gioco completo.

Purtroppo questo è solo un altro tassello che si aggiunge alle difficoltà e l'accoglienza negativa ricevuta da Balan Wonderworld, relative sia all'arrivo della demo, sia al debutto della versione completa in tutti i negozi e store digitali. Nella nostra recensione di Balan Wonderworld lo abbiamo definito "un Platform 3D che non convince", evidenziandone varie mancanze in ambito ludico e tecnico. Inoltre, Balan Wonderworld è fuori dalla top 30 giapponese, a conferma dei pessimi risultati di vendita registrati dall'opera.