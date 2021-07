Balan Wonderworld è in super offerta a 21,99 euro per PS4, PS5 e Nintendo Switch

Balan Wonderworld è un videogioco platform pubblicato dalla Square Enix il 26 marzo 2021, nel gioco vestiremo i panni di uno dei due bambini, Leo Craig o Emma Cole, guidati da un essere magico antropomorfo di nome Balan, che devono esplorare dodici mondi rappresentanti i cuori di altrettante persone.

Nei livelli si raccolgono oggetti e si usano una varietà di poteri che si sbloccano usando costumi a tema.

Il gioco è in offerta lampo quest'oggi su Amazon, acquistabile a soli 21,99 euro per PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch, contro un prezzo di listino di 59,99 euro, si tratta del miglior prezzo dal giorno del lancio.

Il titolo non ha convinto critica e pubblico, le recensioni non sono state positive, ma vi segnaliamo comunque che il gioco è acquistabile con uno sconto enorme, il 63% dal prezzo di listino.

Di seguito i link alle offerte:

