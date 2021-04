Balan Wonderworld è fuori dalla Top 30 giapponese, i numeri sono bassissimi

Come vi abbiamo riportato nel weekend Balan Wonderworld non è presente nella Top 40 UK e a quanto pare le cose non sono andate troppo meglio in Giappone, dove il gioco non è riuscito a entrare nella Top 30 dei titoli più venduti della scorsa settimana.

In Giappone Balan Wonderworld ha venduto 2.100 copie fisiche nella settimana di lancio, numeri davvero molto bassi per un videogioco multipiattaforma disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S e PC, pubblicato oltretutto da un major publisher come Square Enix.

Da segnalare come Balan Wonderworld sia anche fuori dalla Top 30 del Nintendo eShop in Giappone e Nord America, non ci sono dati per quanto riguarda gli altri store digitali ma la situazione potrebbe essere simile anche su PlayStation Store, Xbox Store e Steam.

Il nuovo gioco di Yuji Naka e Naoto Ohshima (autori di Sonic e Nights, tra gli altri) non sembra essere riuscito a convincere il pubblico e anche il parere della stampa è piuttosto chiaro, nonostante i numerosi 10 piovuti su Metacritic grazie ad un bot. Problemi tecnici e strutturali hanno contraddistinto un progetto sulla carta interessante ma che all'atto pratico non è riuscito a conquistare i giocatori. Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Balan Wonderworld