Balan Wonderworld: Yuji Naka cancella un suo illustre collega da una foto celebrativa

Come ormai ben sanno i giocatori, Balan Wonderworld non si è rivelato il successo sperato. Uno sviluppo travagliato e le numerose problematiche sorte al lancio hanno impedito al Platform prodotto da Square Enix di lasciare il segno, rivelandosi al contrario una delusione che brucia ancora forte anche al suo director, Yuji Naka.

Il papà di Sonic The Hedgehog venne rimosso dal suo incarico quando ancora mancavano mesi alla fine dei lavori, motivo per cui Yuji Naka ha fatto causa a Square Enix per lo sviluppo di Balan Wonderworld. La disputa legale si è ormai conclusa, tuttavia il celebre game designer sembra covare ancora rancore per come si è evoluta la vicenda, arrivando addirittura a cancellare un suo illustre collega da una foto a corredo di un post su Twitter per il ventiseiesimo anniversario di Nights Into Dreams.

L'immagine raffigura il team di sviluppo durante un evento di presentazione dell'amato classico per SEGA Saturn risalente alla seconda metà degli anni '90. Fin qui nulla di strano, non fosse che nel suo post Naka ha annerito la figura di Naoto Ohshima, altra mente non solo di Nights Into Dreams, ma anche dello stesso Balan Wonderworld, che i due hanno sviluppato assieme tra tanti problemi e difficoltà.

Evidentemente i rapporti tra i due si sono incrinati durante i lavori sul controverso Platform: Naka, infatti, rivelò di aver avuto numerosi contrasti con Arzest, altro team coinvolto nello sviluppo di Balan Wonderworld e guidato dallo stesso Ohshima, in merito a come risolvere i numerosi bug del titolo. Insomma, lo sviluppo di Balan Wonderworld sembra aver fatto molti danni anche dietro le quinte, almeno a giudicare dalla singolare reazione del creatore di Sonic.

Nonostante le controversie, Square Enix raccomanda con decisione Balan Wonderworld, dicendosi convinta della bontà del suo prodotto.