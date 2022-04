Balan Wonderworld: Yuji Naka ha fatto causa a Square Enix, cosa è successo?

Ormai è risaputo: Balan Wonderworld non si è rivelato il grande gioco sperato e non ha incontrato i favori di critica e pubblico, rimasti poco convinti da una struttura ludica antiquata e dai diversi problemi tecnici che affliggevano l'opera. Ma potrebbero esserci particolari ragioni dietro lo stato sottotono del gioco completo.

Attraverso un lungo thread su Twitter, il director Yuji Naka, storico game designer a cui si deve la nascita di Sonic The Hedgehog e Nights Into Dreams, ha rivelato di aver fatto causa a Square Enix, scusandosi nel mentre con i fan per l'uscita dell'opera in una condizione ancora "incompleta". Naka ha rivelato che la causa legale si è conclusa ed ora non ha più alcun tipo di legame con il colosso nipponico, motivo per cui può spiegare le ragioni che hanno portato in tribunale le due parti.

Stando alle parole del designer, Square Enix lo avrebbe prematuramente rimosso dall'incarico di director quando ancora mancavano sei mesi di sviluppo per Balan Wonderworld: a premere verso questa rimozione ci sarebbero stati diverse realtà importanti dietro al progetto, tra cui il producer, il capo marketing, il managing director e il dipartimento delle risorse umane.

Due sarebbero le ragioni, secondo Naka, che hanno portato al suo allontanamento: l'aver utilizzato una composizione al pianoforte di uno Youtuber ispirata al gioco anziché la colonna sonora originale, ed i contrasti con lo sviluppatore Arzest sulla risoluzione dei numerosi bug del titolo prima del lancio, una divergenza creativa talmente grossa da compromettere il rapporto lavorativo tra le due parti.

Diviene ora più chiaro il criptico messaggio di Yuji Naka relativo a Balan Wonderworld, quando aveva chiesto ai fan di citare solo il suo nome come autore dell'opera. Il designer si è scusato per non aver interagito a fondo con i suoi follower, ma la situazione con Square Enix glielo impediva. L'autore aggiunge che ad un certo punto ha dovuto pure coinvolgere il suo avvocato per trattare con la compagnia riguardo i cambiamenti da apportare al gioco prima della sua uscita, ma le sue richieste sono state respinte. Da qui il ricorso al tribunale.

In ogni caso Square Enix non ha al momento replicato in maniera ufficiale alle affermazioni di Naka, dunque non sono da escludere ulteriori sviluppi sulla vicenda. Nel frattempo la nostra recensione di Balan Wonderworld vi ricorda perché si è trattato di un'occasione mancata: a quanto pare, ora sappiamo il perché.