Balan Wonderworld: Yuji Naka fa una criptica richiesta a chi parla del gioco

Balan Wonderworld non si è rivelato il successo sperato: un concept di gioco poco efficace, meccaniche non funzionali e un sistema di controllo discutibile sono alcuni degli aspetti che non hanno permesso al Platform di spiccare il volo, rivelandosi una delusione per tutti gli amanti del genere.

La nostra recensione di Balan Wonderworld spiega tutto ciò che è andato storto con il gioco di Yuji Naka, il celebre autore di classici quali Sonic The Hedgehog e Nights Into Dreams che però in quest'occasione non è riuscito a ripetersi. Proprio il game designer, però, ha fatto su Twitter una stra richiesta a tutti coloro che intendono parlare di Balan Wonderworld in futuro, chiedendo di essere citato solo lui come autore dell'opera per motivi non meglio precisati.

"Se fate il mio nome a proposito di Balan Wonderworld, per favore assicuratevi di menzionare solo me e basta. Al momento non posso spiegare in alcun modo, e presto sarò in grado di spiegarvi perché", afferma Naka in maniera piuttosto criptica e senza nessun altro tipo di dettaglio. Non è chiaro cosa ci sia dietro e a cosa si riferisca nello specifico, ma va ricordato che il titolo è stato prodotto da Square Enix: poco dopo l'uscita del progetto e la conseguente accoglienza negativa, Yuji Naka ha lasciato Square Enix e si pensa che le ragioni dietro tale separazione siano appunto collegate al flop di Balan Wonderworld.

Che ci siano ancora adesso possibili problemi tra le due parti che hanno spinto lo storico designer a fare questa particolare richiesta? Non resta che attendere maggiori informazioni dal diretto interessato prossimamente.