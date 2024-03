Balatro, il gioco è scomparso da alcuni store: cos'è successo?

Dopo l'inizio spumeggiante per LocalThunk ed il suo Balatro con più di 250 mila copie vendute, ecco che il titolo indipendente è ora al centro di un particolare caso di cronaca videoludica. Secondo quanto emerso dal comunicato rilasciato dal team di sviluppo su X, Balatro è stato rimosso da alcuni store digitali. Come mai? Cos'è successo?

A fare luce sulla questione ci pensa la stessa software house, la quale ha dichiarato al proprio pubblico di essere consapevole che "Balatro è stato temporaneamente rimosso dalla vendita". Per adesso non vi è modo di confermare l'entità del danno per l'azienda, che non conosce il numero di piattaforme che hanno rimosso il titolo in questione. "Siamo certi che il gioco rimarrà disponibile sugli store per PC, compreso Steam".

Tale avvenimento non costituirà alcun problema per chi ha già provveduto all'acquisto di Balatro nei precedenti giorni: piuttosto, la sua rimozione da alcune piattaforme è un limite per chiunque volesse entrarne in possesso da ora. Secondo quanto dichiarato da LocalThunk, "non si tratta di un problema dei negozi, ma da una reazione ad una modifica improvvisa della classificazione di Balatro da 3+ a 18+", a causa dei contenuti in-game che invoglierebbero l'utenza al gioco d'azzardo.

Al momento, l'unico store italiano che ha rimosso Balatro è il Nintendo eShop: infatti, soltanto quest'ultima piattaforma presenta l'errore 404 accedendo alla pagina web dedicata al gioco. Cosa ne pensate di quanto accaduto? Siete tra i giocatori che non sono riusciti ad acquistare Balatro proprio per la sua rimozione dall'eShop in Italia?