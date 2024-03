Balatro si prepara a sbarcare su iOS: LocalThunk è al lavoro sulla versione per iPhone

Febbraio è stato ricco di sorprese sul versante videoludico: il mese ormai giunto al termine ha visto entrare in campo Balatro, il gioco LocalThunk che ha avuto un inizio spumeggiante e che, secondo il team di sviluppo, è pronto a compiere un grande passo. Come ufficializzato quest'oggi dalle pagine di iMore, Balatro arriverà su iPhone.

Dopo che Balatro è tornato ad essere disponibile sull'eShop, ecco che lo studio è alle prese con una nuova sfida: il gioco farà prossimamente il suo debutto su iOS, così da poter regalare tante sorprese agli utenti in possesso di uno smartphone appartenente alla casa di Cupertino. A distanza di non molto tempo dall'approdo dello stesso titolo su dispositivi Mac, ecco che è il momento di estendere il supporto alle piattaforme tecnologiche targate Apple.

Nel rivelare tali dettagli, lo sviluppatore di Balatro ha dichiarato che "il 99% del motivo per cui ho cercato di creare un porting per Mac è stato per il mio amico Jeremy. È un utente Mac e una delle persone con cui mi piaceva condividere questo hobby; quindi, volevo creare una versione che potesse giocare sulla sua piattaforma preferita". Non ci sono ancora informazioni sulla data d'uscita di Balatro per iOS, ma LocalThunk ha dichiarato di non voler appesantire il titolo con venture meccaniche aggiuntive con l'uscita del suddetto porting. A questo punto, non ci resta che attendere maggiori dettagli nel corso delle settimane e dei mesi che verranno.