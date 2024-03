Balatro, traguardi importanti per LocalThunk: si va a quota 1 milione di copie vendute

Se l'inizio di Balatro è stato alquanto spumeggiante con più di 250 mila copie vendute in poche ore, l'ultimo traguardo raggiunto dall'indie dello scorso mese lo è ancor di più: in poche settimane Balatro ha piazzato sul mercato ben 1 milione di copie. Il progetto targato LocalThunk e Playstack ha ottenuto grandi vendite su tutte le piattaforme.

A distanza di non molti giorni da quando il team di sviluppo ha rivelato ufficialmente di essere al lavoro sulla versione per iPhone di Balatro, giunge un'importantissima comunicazione dall'account X dedicato al titolo: "questa mattina Balatro ha raggiunto una milestone importante. UN MILIONE DI COPIE VENDUTE!". La giornata di oggi è quindi all'insegna dei festeggiamenti per quanto fatto in circa un mese ma, come specificato sempre nel post sopracitato, "abbiamo ancora in programma alcune cose divertenti per il futuro".

Balatro ha in serbo diverse novità per i giocatori, le quali potranno essere realizzate anche grazie al supporto della community videoludica che continua a credere nel progetto messo a punto da LocalThunk. Si tratta solo dell'inizio per il titolo pubblicato su tutte le piattaforme verso la fine del mese di febbraio? Non ci resta che scoprirlo con il passare del tempo mentre, nel frattempo, il gioco si prepara ad ottenere nuovi update.

