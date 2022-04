Baldo si aggiorna, arriva il DLC gratis The Three Fairies

Come segnalato dal sito francese Nintendo Town, Baldo The Guardian Owls ha ricevuto un aggiornamento su Nintendo Switch che introduce anche un nuovo contenuto aggiuntivo, una mini campagna della durata di 8/10 ore.

Il contenuto aggiuntivo è intitolato The Three Fairies ed è ambientato ad Asoka, come detto questo contenuto extra garantisce circa dieci ore di gioco a costo zero. L'aggiornamento risolve anche vari bug e problemi tecnici oltre ad introdurre la modalità assistita che abilita alcune opzioni per rendere più semplice l'avventura per i giocatori meno esperti.

L'ultimo aggiornamento di Baldo risale a settembre 2021, poco dopo la pubblicazione, con questo update NAPS Team ha sistemato e risolto vari bug e glitch e anche la patch di oggi contiene hot fix e correzioni, purtroppo il changelog è molto scarno e non sappiamo esattamente quali aspetti della produzione siano stati rivisti e aggiornati.

Baldo è stato accolto tiepidamente da pubblico e critica e le vendite, almeno su Switch, non sembrano essere state altissime nel nostro paese, complice anche un supporto post lancio tardivo, con patch pubblicate poco frequentemente e che non sempre hanno risolto tutti i problemi segnalati dalla community. Vedremo se questo aggiornamento riuscirà a dare nuova vita ad un progetto indipendente made in Italy comunque da tenere d'occhio anche per il futuro.