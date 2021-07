Baldo: l'avventura italiana tra Ghibli e Zelda ha una data d'uscita

Con un trailer ricco di scene di gameplay, gli sviluppatori italiani di Naps Team si dicono ormai pronti a lanciare Baldo e lo confermano annunciando la data d'uscita della loro ambiziosa avventura che balla armoniosamente tra le dinamiche ludiche di Zelda e le atmosfere delle opere dello Studio Ghibli.

Grazie al nuovo video, il collettivo di sviluppatori e programmatori offre a tutti i patiti del genere l'opportunità di familiarizzare con le atmosfere fiabesche e le meccaniche di gameplay basate sull'esplorazione dello scenario e la risoluzione degli enigmi ambientali.

Nel corso dell'avventura sarà possibile incontrare tutta una serie di personaggi bizzarri: sarà proprio attraverso l'interazione con questi PNG che il coraggioso Baldo potrà acquisire le conoscenze e le competenze necessarie per progredire nella storia e avere la meglio sulle creature che popolano gli intricati dungeon che imperlano la mappa a mondo aperto.

Il viaggio nella dimensione fantasy di Baldo The Guardian Owls partirà ufficialmente il 27 agosto su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e su dispositivi iOS per gli abbonati ad Apple Arcade. Nel frattempo, vi invitiamo a rimanere sulle nostre pagine per leggere l'anteprima di Baldo, l'avventura italiana tra Zelda e lo Studio Ghibli.