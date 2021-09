Baldo, l'avvenutura in azione: tre ore di gameplay per l'Indie italiano

Esordito sul mercato da pochi giorni, la nuova produzione indipendente confezionata dall'italiana Naps Team si mostra in azione in una corposa sessione di gameplay.

Il nostro Francesco Fossetti ha infatti ospitato il titolo sulle frequenze della nostra Redazione, proponendo una frizzante mattinata a tema Baldo: The Guardian Owls sul Canale Twitch di Everyeye. Nel corso di una sessione di gameplay della durata di circa tre ore, l'avventura che strizza l'occhio a The Legend of Zelda si è mostrata in azione, esponendosi ad una prima valutazione da parte della community.

Un primo sguardo ovviamente parziale, poiché il titolo di Naps Team propone una longevità dichiarata di circa 50 ore, ma che può ad ogni modo risultare utile per farsi un'idea preliminare dello stile e delle meccaniche che caratterizzano Baldo: The Guardian Owls. Con un'estetica che rimanda all'inimitabile immaginario dello Studio Ghibli, l'Indie nostrano è ora disponibile su PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch ed Apple Arcade.



Per gli appassionati che si sono persi la diretta in compagnia del nostro Francesco Fossetti, non temete: l'intero appuntamento può infatti essere recuperato tramite replica. Potete trovarla direttamente in apertura a questa news, oltre che sul Canale YouTube di Everyeye On Demand, che ospita appunto le repliche degli appuntamenti live più interessanti trasmessi sul Canale Twitch di Everyeye.