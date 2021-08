Baldo, Hoa, Inked e oltre: i nuovi giochi Indie della settimana, tra ronin e Studio Ghibli

Con l'inizio della nuova settimana, è tempo di fare il bilancio sulle uscite videoludiche in programma per i prossimi giorni: per l'occasione, ecco una selezione delle produzioni Indie più interessanti.

Martedì 24 agosto

Hoa: la suggestiva avventura vede una piccola folletta affrontare un viaggio dai toni misteriosi, lungo un cammino costellato di scenari naturali, potenti avversari e tenere creature dei boschi. Con colonna sonora e atmosfere che richiamano l'immaginario dello Studio Ghibli, Hoa è in arrivo su PC, PS5, PS4, Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X|S;

Behind the Frame: The Finest Scenery: il primo trailer di Behind the Frame è stato mostrato all'E3 2021, ma l'avventura narrativa è già pronta all'esordio su PC e dispositivi mobile iOS e Android. Al centro della scena, una vicenda che fonde arte e introspezione;

: è giunto il momento dell'esordio di Baldo, la promettente avventura che mira a fondere atmosfere in stile Studio Ghibli e dinamiche ludiche à la The Legend of Zelda. Sviluppato in Italia da Naps Team, il titolo è atteso su PC, PS4, Xbox One e dispositivi iOS, con ingresso nel catalogo Apple Arcade; Inked: A Tale of Love: già disponibile su PC con il nome di Inked, l'Indie ritorna ora in scena in una nuova versione, con una narrazione ampliata, migliori grafiche e tecniche. Ambientato in un mondo plasmato dall'inchiostro, Inked: A Tale of Love è atteso su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Protagonista è un eroe senza nome, un ronin smarrito in cerca del suo amore perduto;

Quali Indie proverete questa settimana?