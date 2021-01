Baldo di NAPS Team omaggia The Secret of Monkey Island

Lo sviluppatore di Baldo Fabio Capone ha condiviso sul suo profilo Facebook uno screenshot del gioco che mostra un chiaro rimando ad una scena di The Secret of Monkey Island, titolo che non ha certo bisogno di presentazioni.

L'immagine è ispirata ad una delle prime sequenze del capolavoro di Ron Gilbert, cambia l'inquadratura ma per il resto c'è tutto: il muretto in pietra, il falò e il guardiano dell'isola. I nostalgici non potranno fare a meno di notare subito il riferimento a Monkey Island, con il team italiano che ha voluto apertamente omaggiare uno dei videogiochi più importanti e famosi della storia.

La profezia si è avverata: il bambino puro è venuto al mondo. La creatura senza cuore imprigionata nel sottosuolo dai gufi saggi si sta per ridestare. Incontra tanti personaggi simpatici e un po' eccentrici nel fantastico mondo di Baldo, un RPG d'azione e avventura caratterizzato da rompicapi, meccaniche di gioco avvincenti e dungeon intricati, ambientato in un vasto mondo interattivo. Visita città, scopri segreti, raccogli armi e acquista oggetti che ti aiuteranno nelle tue avventure.

Baldo è atteso su Nintendo Switch nel corso del 2021, inizialmente previsto per l'estate dello scorso anno, il gioco è stato rimandato ed è ancora privo di una data di uscita.