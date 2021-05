Baldo: nuovo video del GDR italiano ispirato a Zelda e alle opere dello Studio Ghibli

Gli sviluppatori italiani di Naps Team si rituffano nelle atmosfere fantasy di Baldo con delle scene di gameplay inedite tratte dalla loro prossima avventura ruolistica ispirata all'esperienza ludica di Zelda e alle iconiche atmosfere dei capolavori d'animazione dello Studio Ghibli.

Il nuovo video, pubblicato da IGN.com, rinsalda il legame ideale tra Baldo e le dimensioni di The Legend of Zelda e dello Studio Ghibli, permettendoci di familiarizzare con le meccaniche di esplorazione.

Il filmato ci offre uno spaccato delle attività da svolgere nella risoluzione degli enigmi ambientali e nell'interazione con i numerosi PNG che andranno ad arricchire l'esperienza narrativa. Date un'occhiata all'ultimo video gameplay e fateci sapere che cosa ne pensate di questo titolo atteso in uscita su Nintendo Switch nel 2021.

In attesa di scoprire la data di lancio dell'ultima, ambiziosa avventura ruolistica degli sviluppatori italiani di Naps Team, ricordiamo a chi ci segue che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra anteprima di Baldo curata da Gabriele Carollo, con tanti approfondimenti sulla storia, sul gameplay e sulle fonti che hanno ispirato questo titolo a cavallo tra The Legend of Zelda e le opere dello Studio Ghibli.