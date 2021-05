Baldo pronto a incantare su Nintendo Switch: tra Ghibli e Zelda, tutti i dettagli sull'indie italiano in video!

Dopo essersi presentato al pubblico nel corso di un Nintendo Indie Direct trasmesso nel 2020, l'indie a firma italiana è purtroppo sparito dai radar per diverso tempo, lasciando la community videoludica orfana di aggiornamenti sul progetto.

Fortunatamente, una recente presentazione del gameplay di Baldo: The Guardian Owls ha potuto rassicurare gli appassionati sulla buona salute del titolo, che progredisce ogni giorno in quel degli studi di sviluppo di NAPS Team. Suggestivo Adventure RPG, il titolo italiano è al momento atteso in esclusiva su Nintendo Switch, anche se la finestra di lancio resta ancora un mistero. In origine, il progetto avrebbe dovuto vedere la luce sulla console ibrida nel corso dell'estate 2020. Purtroppo, come accaduto a moltissime produzioni indie e AAA nell'ultimo anno, anche il piccolo team italiano è stato costretto a rivedere i propri obiettivi, con un posticipo di Baldo: The Guardian Owls a data da definirsi.



Nonostante l'assenza di dettagli sul fronte della pubblicazione, l'avventura indipendente ha già conquistato l'attenzione del pubblico, grazie alla sua peculiare commistione tra atmosfere degne dello Studio Ghibli e dinamiche di gameplay à la The Legend of Zelda. Atteso al pari dell'esordio della promettente avventura di Tunic, Baldo: The Guardian Owls è protagonista sulle pagine di Everyeye di una ricca video anteprima dedicata.



Per tutti i dettagli, vi lasciamo dunque alla visione del filmato, disponibile direttamente in anteprima a questa news e sul Canale YouTube di Everyeye.