Baldo The Guardian Owls allarga i suoi orizzonti: la versione PS5 è disponibile

Già pubblicato a partire dal 2021 su una moltitudine di piattaforme tra cui PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, ora Baldo The Guardian Owls allarga ulteriormente i propri confini sbarcando ufficialmente anche su PlayStation 5, pronto per il download tramite PlayStation Store.

L'opera firmata dallo studio italiano Naps Team si presenta sulla console Sony di attuale generazione forte di tutti i contenuti già pubblicati in precedenza, compreso l'ultimo update per il gioco pubblicato lo scorso 9 ottobre e che ha aggiunto anche un capitolo conclusivo posto subito alla fine della storia principale. Da adesso dunque anche i giocatori PS5 potranno sperimentare le avventure di Baldo The Guardian, pieno di dungeon da esplorare e di intricati rompicapi da risolvere, nel frattempo che si incontrano nuovi personaggi lunga la via, città da esplorare e temibili nemici da affrontare.

Nel corso degli anni Naps Team ha continuato ad aggiornare la sua opera, perfezionando il più possibile tutti i problemi tecnici emersi al momento del debutto sul mercato: nella nostra recensione di Baldo The Guardian Owls mettemmo in evidenza tutti i suoi limiti non solo tecnici ma anche ludici e strutturali, per un'avventura che definimmo deludente. Tuttavia allora era il 2021, dunque la versione PS5 potrebbe essere l'occasione per dare una nuova chance al gioco: lo farete vostro?