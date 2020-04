Baldo, tra Zelda e Studio Ghibli: un nuovo gioco tutto italiano

Nel corso dell'ultimo Nintendo Indie Direct, c'è stato spazio per una piacevole sorpresa, con l'inclusione nell'appuntamento di una produzione a firma interamente italiana.

Stiamo parlando di Baldo, un coloratissimo action adventure che colloca le proprie atmosfere a cavallo tra le iconiche produzioni animate dello Studio Ghibli e il fascino intramontabile della serie The Legend of Zelda. L'intrigante open-world è attualmente in sviluppo presso Naps Team, piccola software house indipendente che ha le propria radici in Sicilia, con una sede collocata a Messina.

La produzione italiana, che già aveva avuto modo di attirare l'attenzione nel corso del 2019, è tornata alla ribalta grazie all'importante vetrina offertale dalla Casa di Kyoto. Durante l'evento, gli autori hanno presentato un nuovo trailer di Baldo, annunciandone contestualmente la finestra di lancio. Fissata per l'estate 2020, quest'ultima vedrà l'action adventure approdare in esclusiva temporale su Nintendo Switch. Per proporvi tutte le novità legate alla produzione, la Redazione di Everyeye ha confezionato un video appositamente dedicato, che potete trovare in apertura a questa news, oppure, come da tradizione, sul Canale YouTube di Everyeye.it: buona visione!



In chiusura, per ulteriori approfondimenti, sulle nostre pagine trovare un'interessante intervista agli autori di Baldo, grazie alla quale il nostro Gabriele Carollo ha potuto dipingere un quadro più definito sul titolo.