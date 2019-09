Baldur's Gate 1 e 2 e Icewind Dale Enhanced Edition: 23 minuti di gameplay su PS4

Skybound Games e Beamdog mostrano per la prima volta un video gameplay di Baldur's Gate 1 e 2 Icewind Dale Enhanced Edition in versione PlayStation 4: come già vi abbiamo riportato in precedenza, questi tre indimenticabili RPG, insieme ad altri storici congeneri, sono in arrivo su PS4, Xbox One e Switch nelle rispettive edizioni aggiornate.

I colleghi di IGN.com hanno diffuso il lungo filmato di gameplay che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, e che ci permette di tornare ad ammirare alcuni dei giochi ruolistici che negli scorsi anni hanno fatto scuola per il genere di appartenenza.

Per celebrare il 20esimo anniversario della serie, l’originale Baldur’s Gate: Enhanced Edition e il suo sequel, Baldur’s Gate II: Enhanced Edition, tornano con tutti i loro contenuti DLC e quest rinnovate, oltre che con l’espansione Baldur’s Gate: Siege of Dragonspear, che presenta nuovi originali contenuti sviluppati da Beamdog per collegare i due titoli.

Icewind Dale Enchanced Edition è invece l'edizione arricchita e aggiornata dell'originale RPG sviluppato da Black Isle Studio e pubblicato nel 2000 su PC, ed arrivato in seguito anche su dispositivi mobile.

Lasciandovi alla nostalgica visione del filmato che trovate in apertura, vi ricordiamo che Baldur's Gate I e II e Icewind Dale Enchanced Edition saranno disponibili su PS4, Xbox One e Nintendo Switch a partire dal 15 ottobre 2019.