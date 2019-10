Baldur's Gate 1&2, Planescape Torment e Icewind Dale arrivano su console

Skybound Games e Beamdog annunciano oggi che l’enhanced editions dei classici videogiochi di ruolo fantasy Dungeons & Dragons (incluse l’espansioni Baldur’s Gate, Baldur’s Gate Siege of Dragonspear, Baldur’s Gate II, Planescape Torment e Icewind Dale) sono ora disponibili per PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch per la prima volta in assoluto.

Baldur's Gate Enhanced Edition Pack

Per celebrare il 20° anniversario della serie, l'originale Baldur’s Gate Enhanced Edition e il suo sequel, Baldur’s Gate II Enhanced Edition, torna con tutti i DLC.

Planescape Torment Enhanced Edition/Icewind Dale Enhanced Edition

Due giochi imperdibili e tutti i loro DLC in un unico pacchetto – la gelida Icewind Dale Enhanced Edition, insieme alle sue espansioni, e la Enhanced Edition del gioco di ruolo dell'anno 1999, Planescape Torment.

Una bella occasione per scoprire o riscoprire questi classici del genere RPG, vere e proprie pietre miliari ora disponibili su console per la prima volta dopo aver riscosso un enorme successo su PC.