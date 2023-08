Baldur's Gate 3, 500mila giocatori su Steam in un giorno: numeri da capogiro

Mentre lo staff di Everyeye comincia il viaggio in Baldur's Gate 3 con le prime tre ore di gioco in live su Twitch, dalle pagine ufficiali di SteamDB arrivano alcune informazioni importantissime per il grande progetto videoludico ideato dai ragazzi di Larian Studios: Baldur's Gate 3 è arrivato a quota mezzo milione di utenti in un giorno.

La notizia, giunta a distanza di poco tempo dalla verifica ufficiale di Baldur's Gate 3 su Steam Deck, è stata riportata insieme ai relativi grafici che mostrano l'andamento crescente dell'interesse attorno ad una delle IP ruolistiche più importanti dell'anno: nell'arco di un solo giorno, Baldur's Gate 3 ha raggiunto e superato il mezzo milione di giocatori attivi in contemporanea. Per l'esattezza, nella giornata di ieri 4 agosto il titolo di Larian Studios è arrivato al picco massimo di 593,788 giocatori.

Si tratta del risultato migliore finora conseguito dal prodotto in questione. Ciò nonostante, il mantenimento dell'utenza attiva - al momento della scrittura, SteamDB dichiara che vi sono attivi 582.778 player - potrebbe essere indice di un nuovo record dietro l'angolo. Sarà davvero così? Baldur's Gate 3 riuscirà ad arrivare a 600mila player in contemporanea? Si attende con impazienza di conoscere se sarà così, complice la domanda che il mondo videoludico si è posto da alcuni giorni a questa parte: il nuovo progetto di Larian Studios è il nuovo re dei GDR? Vi invitiamo a conoscere la nostra opinione nella lunga prova di Baldur's Gate 3 prima della recensione.