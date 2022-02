Baldur's Gate 3 accoglie i Barbari con la Patch 7: ecco quanto durerà l'Early Access

L'ultimo video diario di sviluppo di Baldur's Gate 3 offre agli studi Larian l'opportunità di svelare tutte le novità della Patch 7 'Absolute Frenzy' e di spiegare quanto durerà l'attuale fase Early Access.

Partiamo allora dalle sorprese dell'ultimo, corposo aggiornamento del kolossal GDR di Larian: con Absolute Frenzy, tutti gli esploratori della dimensione fantasy di Baldur's Gate 3 potranno interpretare i Barbari.

La classe giocabile introdotta con la Patch 7 sarà proposta in due varianti specifiche: i Barbari Wildheart e i Berserker. Assumendo il controllo dei Wildheart, tutti gli aspiranti Barbari del Faerun potranno scegliere un Bestial Heart per ispirarli, proteggerli e guidarli in battaglia, ricevendo da essi un'abilità di combattimento speciale e dei piercing al viso che cambieranno in funzione della creatura selezionata.

Chi indosserà i panni dei Berserker, invece, potrà attingere a una riserva di pura Furia che trasformerà la loro rabbia in una frenesia di battaglia. Quest'ultima garantirà l'accesso ai bonus Lancio Infuriato, un attacco che infliggerà danni aggiuntivi ai nemici dopo averli storditi, e Assalto Frenetico che darà modo ai Barbari di compiere due attacchi in simultanea. Ma non è tutto.

La Patch 7 di Baldur's Gate 3 apre a nuovi modi per addentrarsi nei meandri narrativi e ludici del Faerun, come la Nebbia di Guerra che offusca le stanze inesplorate, delle ottimizzazioni generalizzate per la Darkvision e le meccaniche stealth basate sul tasso di illuminazione e oscurità delle aree della mappa. Non meno importanti sono poi le innovazioni apportate dalle Armi Improvvisate, degli attacchi speciali che sfruttano i tratti specifici delle classi personaggio per scatenare tutta la furia del proprio alter-ego sull'avversario di turno anche attraverso azioni come il lancio dei goblin!

Nella Patch 7 rientrano anche gli interventi di Larian per l'aggiunta delle armi da lancio (pugnali, giavellotti, asce e lance), la revisione totale dell'interfaccia utente, dei miglioramenti per l'esplorazione e le fasi stealth, nuovo bottino magico e degli aggiornamenti a 700 sequenze animate.

La Patch 7 Absolute Frenzy di Baldur's Gate 3 è disponibile da oggi, martedì 15 febbraio. Se volete saperne di più sulle novità dell'ultima patch, qui trovate il nostro speciale sull'update di Baldur's Gate 3 con il Barbaro a firma di Cristina Bona.



Il lungo diario di sviluppo di Larian si chiude con un appunto sulla finestra di lancio dell'attesa versione 1.0 di Baldur's Gate 3: l'intenzione dichiarata dalla software house belga è quella di "fissare la barra della qualità il più in alto possibile per l'uscita della versione finale. Sono stati compiuti tanti progressi per raggiungere questo risultato ma sappiamo che molti giocatori si aspettano di conoscere una data effettiva di lancio. Quella data arriverà quando saremo più vicini al raggiungimento del nostro obiettivo, ma in questo momento prevediamo che Baldur's Gate 3 uscirà dall'attuale fase in Accesso Anticipato nel 2023".